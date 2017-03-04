Klopp’tan Arsenal’a geçit yok

Liverpool, Anfield Road'da konuk ettiği Arsenal'ı 3-1 yenerek üst sıralarda iddialı bir konuma geldi.

İngiltere Premier Lig’de 27. hafta maçında Liverpool, evinde Arsenal’ı konuk etti. Üst sıraları ilgilendiren mücadeleyi Liverpool 3-1 kazandı.

Kırmızılıar’ın gollerini Roberto Firmino, Saido Mane ve Georginio Wijnaldum kaydetti. Dant Welbeck’in ikinci yarıdaki golü konuk takıma yetmedi.

Liverpool bu skorla 52 puana yükselirken Arsenal 50 puanda kaldı. Jürgen Klopp’un takımı, ligde bir sonraki hafta evinde Burnley’i konuk edecek. Londra ekibi ise West Bromwich deplasmanına gidiyor.

İngiltere Premier Lig’de cumartesi günü oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Manchester United 1-1 BournemouthLeicester City 3-1 Hull CityStoke City 2-0 MiddlesbroughSwansea 3-2 BurnleyWatford 3-4 SouthamptonWest Bromwich 0-2 Cyrstal Palace