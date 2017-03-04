Manchester pozisyonları, penaltıyı ve 3 puanı kaçırdı!

Ligde 16 maçtır yenilmeyen, geçen hafta Lig Kupası'nı müzesine götüren Manchester United, 10 kişi kalan Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı. Zlatan Ibrahimovic penaltı kaçırdı.

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Manchester United, sahasında Bournemouth’u konuk etti. Old Trafford’da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Geçen hafta Lig Kupası’nı kazanan Jose Mourinho’nun öğrencileri, 23. dakikada Rojo’nun golüyle 1-0 öne geçti. 40. dakikada ise konuk takım Joshua King’in penaltı golüyle 1-1’lik beraberliği yakaladı.

İlk yarının son dakikalarında ise Tyrone Mings ile Zlatan Ibrahimovic kafa topuna çıktı. İsveçli yıldız rakibine dirseğiyle sert müdahalede bulunurken, Tyrone Mings’in de tepkisiyle yerde kaldı. Bournemouth’un Surman ise hakeme yaptığı itiraz sonrasında sarı kart görerek oyun dışında kaldı.

İkinci yarıda birçok pozisyonu gole çeviremeyen Manchester United, 3 puana 72. dakikada çok yaklaştı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Ibrahimovic atışı gole çeviremedi.

Bu sonuçla Manchester United 49 puana yükselirken, Bournemouth da 27 puanla haftayı tamamşadı.Kırmızı Şeytanlar ligde oynadığı son 6 maçta 4. kez berabere kaldı.