Manisaspor kritik virajda

TFF 1'inci Lig'de Manisaspor, yarın evinde kendisi gibi lige tutunma mücadelesi veren Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak.

Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Maçı TRT Spor naklen yayınlayacak. Manisaspor’un 20, Bandırma’nın 21 puanı bulunuyor. Müsabakanın bilet fiyatları Tarzan tribünü 2 TL, 1965 Kapalı alt tribün 4 TL, VIP tribün 20 TL ve kale arkası tribünler 10 TL olarak belirlendi. Siyah-beyazlılarda eksik yok. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Rakibimiz 1 puan üstümüzde. Bizim için 6 puanlık bir maç. Yenersek çok büyük avantaj elde ederiz ve moralimiz yükselir. Mutlaka çıkışa geçmeliyiz. Seyircimizin desteği ile bu maçı alabilecek güçteyiz” dedi.