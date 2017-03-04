Manisaspor kritik virajda

Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Maçı TRT Spor naklen yayınlayacak. Manisaspor’un 20, Bandırma’nın 21 puanı bulunuyor. Müsabakanın bilet fiyatları Tarzan tribünü 2 TL, 1965 Kapalı alt tribün 4 TL, VIP tribün 20 TL ve kale arkası tribünler 10 TL olarak belirlendi. Siyah-beyazlılarda eksik yok. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Rakibimiz 1 puan üstümüzde. Bizim için 6 puanlık bir maç. Yenersek çok büyük avantaj elde ederiz ve moralimiz yükselir. Mutlaka çıkışa geçmeliyiz. Seyircimizin desteği ile bu maçı alabilecek güçteyiz” dedi.