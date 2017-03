Muharrem Usta: Güzel günlere yolculuk başladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u da mağlup ederek 2017 yılında kayıpsız yoluna devam eden Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, güzel günlere doğru yolculuğun başladığını belirterek, "Camia ile hep birlikte olağanüstü işlere imza atacağız" dedi.

Ligde ikinci yarıda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 17 puan toplayan Trabzonspor, maç fazlasıyla 5’inci sıraya yükseldi, Avrupa Kupaları’na katılma noktasında iddialı konuma geldi. 2017 yılında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen bordo mavililerde, başkan Muharrem Usta da güzel günlere doğru yola çıktıklarını söyledi.

‘HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’

Başkan Usta, Kardemir Karabükspor maçının ardından yaptığı açıklamada, camia olarak “kenetlenerek başarıyı ede edeceklerine dikkat çekti ve şunları söyledi:

Yeni stadımıza yakışır günleri görmeye başladık. Yüzümüzden gülümseme eksik olmasın. İnşallah gelecek yıllarda bu muhteşem statta muhteşem taraftarlarla olağanüstü işlere imza atacağız. Herkes kenetlensin, birbirine sahip çıksın. Güzel günlere doğru yolcuğa çıktık. Bu yolculuk başladı. Kulübümüzün 50 yıllık mazisine sahip çıkalım ve geleceğimizi inşa edelim. Bunu hep birlikte başaracağız.”

YUSUF YAZICI ÖZÜR DİLEDİ

Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynadığı Kardemir Karabükspor maçında 1 asist yapan ancak 81’inci dakikada net bir gol şansını değerlendiremeyen Yusuf Yazıcı, taraftarlardan özür diledi. 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı paylaşımda, “Bu takımın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kaçırdığım pozisyon için üzgünüm. Daha çok çalışmaya ve gelişmeye devam” ifadelerine yer verdi.

TAKIM 3 GÜN İZİNLİ

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında 13 Mart’ta Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Bordo mavililer, 3 günlük iznin tamamlanmasının ardından 7 Mart Salı günü saat 19.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

YEREL GAZETELER MEMNUN

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor’un aldığı sonuç ve ortaya koyduğu futboldan memnun kaldı. Ekspres Gazetesi, ”Yokuşlu yukarı 5’inci vites!”, ‘Trabzonspor Karabük’ü Okay Yokuşlu’nun kafasıyla yıktı geçtİ” ifadelerine yer verdi. Günebakış Gazetesi, “Demir yumruk”, “Trabzonspor Medical Park Arena’da Kardemir Karabük’ü devirdi, ‘Avrupa yarışında ben de varım’ dedi” yorumunu yaptı. İlkhaber Gazetesi, “Trabzonspor’da her şey Okay!”, ”Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürüyor” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz Gazetesi, ”Avrupa’nın Yokuşlu yolları Fırtına’ya vız gelir”, ”Fırtına 2 hafta sonra 3 puanla tanıştı, hedefi için Fener’in ensesine yapıştı” ifadelerini kullandı. Sonnokta Gazetesi, “Okay’dan altın kafa”, ”Avrupa aşkına Karabük’te döndü şaşkına” yorumunda bulundu. Taka Gazetesi, “Usta yaz oraya üç puan daha!”, ”Karabükspor 9 kişi ile kapandı 56’da Yusuf kornerden ortaladı, Okay köşeye bıraktı, Trabzonspor Avrupa yolunda önemli bir engeli geçti” başlıklarına yer verdi.