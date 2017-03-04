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Muratbey Uşak çıkış arıyor

Muratbey Uşak, Spor Toto Basketbol Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla çıkış yakalamaya çalışacak.
11:524 Mart 2017
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Muratbey Uşak çıkış arıyor

FIBA Europe Cup’ta çeyrek finale adını yazdırmasına rağmen Spor Toto Basketbol Ligi’nde umduğunu bulamayan Muratbey Uşak, 5 Mart Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacağı karşılaşmayla çıkış yakalamaya çalışacak.

Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak mücadeleyi beINSport3 yayınlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı. Ligde son 7 maçın 6’sını kaybeden Uşak, 19 haftada 5 galibiyetle 14’ühcü sırada bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’nu ise 7 galibiyeti var.

Etiketler
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Muratbey Uşak Spor Toto Basketbol Ligi
Son güncelleme: 11:53 | 04.03.2017
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