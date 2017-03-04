Ocak Dursun Özbek’e yaramıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 2 ara transfer dönemi gördü ama hep karavana attı. Linnes, Ryan Donk, Ahmet Çalık ve Rodrigues için toplamda 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Ancak devre aralarında alınan bu 4 futbolcu da beklentilerin altında kaldı.

Futbolda ara transfer dönemleri takımların korkulu rüyası gibidir. Oyuncu almak zorunda olmasanız da Türkiye'deki takımlar bu arayı boş geçmezler. Galatasaray, maddi açıdan sıkıntılı günler geçirmesine karşın, Dursun Özbek başkanlığında geçirilen 2 devre arasında toplamda 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. İki senede Linnes, Donk, Ahmet Çalık ve Rodrigues transfer edildi. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kala 2.5 milyon Euro'ya alınan Donk, sezon başında Real Betis'e kiralanırken, 2 milyon ödenen Linnes ise zaman zaman kulübeye bile giremiyor. Galatasaraylı taraftarların transferine büyük çekince ile yaklaştığı ve 2.5 milyon Euro'ya alınan Ahmet Çalık, 33 yaşındaki Hakan Balta'yı kesemezken, 3.5 milyon Euro'luk Gary Rodrigues de hüsran yarattı.

Bruma pişmanlığı PSV Eindhoven Sportif Direktörü Marcel Brands, “Satın almayı düşündük ancak transferde başarılı olamadık. Onun seviyesinde başka bir isim de yoktu. B ve C planı için para harcayıp riske girmek istemedik ve kimseyi almadık” dedi. İlgili Haberi Oku

AYSAL BAŞARMIŞTI

Transfere harcadığı bonservis bedelleri ile zaman zaman tartışma konusu olan eski başkan Ünal Aysal ise şampiyonluk yaşadığı 2011-12 ve 2012-13 sezonlarındaki ara dönemi çok verimli geçirmişti. 2011 yılında 250 bin Euro'ya alınan Necati Ateş, 10 haftada 6 gol-4 asistlik performansıyla parlamıştı. Ertesi sezon ise Drogba'yı bedelsiz olarak alan Aysal, Sneijder'ı da 7.5 milyona Aslan yaparak hem şampiyonluk yaşamış hem de Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'yi eleyip çeyrek final görmüştü.