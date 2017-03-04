Osmanlıspor tam kadro çalıştı

Osmanlıspor, Fenebahçe hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Başkent temsilcisi eksiksiz çalıştı.

Osmanlıspor, cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Batıkent Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Tam kadro yapılan antrenmana mor-sarılı oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda oynanan 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla haftanın son antrenmanı tamamlandı.

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan Başkent ekibi bugün hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.