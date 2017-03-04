Real Madrid 3 puanı rahat aldı

İspanya La Liga’nın 26. haftasında Real Madrid, Eibar deplasmanına çıktı. Ipurua Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazanarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı.
Sakat Ronaldo ve kırmızı kart cezalısı Bale’siz sahaya çıkan Real Madrid, 14 ile 25. dakikalarde Benzema’nın golleriyle 2-0 öne geçti. Fransız yıldız, 30. dakikada James Rodriguez’e asist yaptı: 3-0.
60. dakikada Asensio Real Madrid’i iyice rahatlatan golü kaydererek skoru 4-0’a getirdi. Eibar’ın tek golü ise 72. dakikada Ruben Pena’dan geldi: 4-1.
Bu sonuçla bir maçı eksik olan Real Madrid 59 puanla zirveye otururken, Eibar 39 puanda kaldı.