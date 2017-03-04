Rıdvan Dilmen’den olay Podolski iddiası!

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Lukas Podolski'nin 1-2 hafta içinde takımdan ayrılacağını iddia etti.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sezon sonunda Vissel Kobe takımına transfer olacağı açıklanan Lukas Podolski hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Alman futbolcunun sezon sonu değil, 1-2 hafta içinde transfer olacağını düşündüğünü söyleyen Dilmen, “Taraftarın gazını almak için sezon sonu dediler” ifadesini kullandı.

Rıdvan Dilmen canlı yayında, “Bence Podolski gitti. Taraftarın gazını almak için sezon sonu dediler. Bence 1-2 haftaya gider.” diye konuştu.

Galatasaray Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde, Podolski’nin sezon sonu gideceğini açıkladı.

Galatasaray’ın KAP bildirimi ise şu şekilde:

Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Josef Podolski’nin transferi konusunda Rakuten FC Inc. (Vissel Kobe) kulübü ile 2016/17 sezonu sonu itibariyle anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe kulübü Şirketimize 2.600.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, oyuncunun STSL 2016/17 sezonunun kalan süresi boyunca karşılaşmaların 75%’inde forma giymesi ve Şirketimizin 2017/18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda Vissel Kobe kulübü 200.000 Euro net transfer bedeli ek olarak Şirketimize ödeyecektir.