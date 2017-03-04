Samsunspor 379 gün sonra kazanmak istiyor

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Pazar günü oynayacağı Denizlispor maçını kazanarak deplasmanda 379 gün sonra galip gelmek istiyor.

Ligde son hafta galip gelerek üst sıralara doğru tırmanmak isteyen Samsunspor, 1 yıl aradan sonra ilk deplasman galibiyetini Denizlispor'a karşı almak istiyor. Ligdeki en son deplasman galibiyetini 20 Şubat 2016 tarihinde Boluspor karşısında alan Samsunspor, ligde 379 gün sonra dış sahada kazanmayı hedefliyor.

Kırmızı-beyazlılar, Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Maç saati olan 13.00'te çalışmaya başlayan kırmızı-beyazlılar, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından maçın son taktik çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Sevgi, Ahmet Burak Solakel ve Vedat Bora katılmadı.

Pazar günü saat 13.00'te Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Samsunspor kazanırsa 379 gün sonra deplasmanda galip gelmiş olacak.