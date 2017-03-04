Samsunspor ve Denizlispor 44. randevuda

TFF 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak Denizlispor-Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte iki takım 44. randevuya çıkacak.

Samsunspor ile Denizlispor, TFF 1. Lig’in 23. haftasında karşılaşacak. İki takım daha önce 43 kez karşı karşıya geldi. Bu 43 karşılaşmada Samsunspor'un 19 galibiyeti bulunurken, Denizlispor ise 14 kez sahadan galip ayrıldı. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasından oynanan 43 karşılaşmada Samsunspor rakip fileleri 61 kez havalandırırken, Denizlispor ise rakibi Samsunspor'a 54 gol atabildi. İki takım arasından oynanan son karşılaşmayı evinde oynayan Samsunspor, Halil İbrahim Pekşen'in golüyle 1-0 kazandı.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor 22 haftada topladığı 18 puanla 17. sırada bulunurken, Denizlispor ise topladığı 27 puanla 10. sırada yer alıyor.

5 Mart Pazar günü saat 13.00'te Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Volkan Bayarslan, iki takımın en son mücadele ve Samsunspor'un 1-0 yendiği karşılaşmayı da yönetmişti.