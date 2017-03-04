Şanlıurfaspor 1 -2 Adana Demirspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.Dün akşam yaşanan sağanak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle ertelenen mücadele bugün kaldığı 7. dakikadan itibaren oynandı.

TFF 1’inci Lig’de Şanlıurfaspor sahasında, Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu. Dün akşam Şanlıurfaspor’un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken başlayan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle stadın zemini suyla dolunca ertelenen Şanlıurfaspor-Adana Demirspor karşılaşması bugün kaldığı 7. dakikadan devam etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, milletvekilleri ile ilçe belediye başkanlarının da izlediği karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Atiemwen'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülaziz plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0.

41. dakikada Kağan’ın uzaktan şutunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.

44. dakikada sağ kanattan Leroy’un kullandığı serbest vuruşta kimsenin dokunamadığı top ağlarla buluştu. 1-1.

63. dakikada Batuhan’ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Emrullah, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Atiemwen’in yaklaşık 25 metreden sert şutunda top kaleci Emrullah’ın kucağında kaldı.

77. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Onur’un kafayla indirdiği topu Pote, fileere yolladı. 1-2.

Şanlıurfaspor 1 -2 Adana Demirspor

Stat: GAP Arena

Hakemler: Koray Gencerler xx, Cumhur Altay xx, Ahmet Ayaz xx

Şanlıurfaspor: Sinan xx, Hasan Batuhan xx (Fevzi dk. 77 x), Abdülaziz xxx, Artun xx (Batuhan dk. 46 x), Marc xx, Berkay Can xx, Kağan xx, Atiemwen xx, Ndongala xx (Mertcan dk. 46 xx), Soro xx, Caner xx

Yedekler: Tomic, Cemil, Halil, Şaban

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Adana Demirspor: Emrullah xx, Göksu xx, Raspopovıc xx, Leroy xxxx (Berat dk. 88 ?), Sercan xx (De Souza dk. 64 xx), Onur xx, Oğuzhan xx, Mehmet xx, Berkay Samancı xx, Tiago xx (Alican dk. 80 ?), Pote xxxYedekler: Zülküf, Serkan, Servan, Mustafa

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Goller: Abdülaziz (dk. 1), (Şanlıurfaspor), Leroy (dk. 44), Pote (dk. 77) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Ndongala, Fevzi (Şanlıurfaspor) Göksu, (Adana Demirspor)