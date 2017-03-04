Şanlıurfaspor, Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı

Şanlıurfaspor, Adana Demirspor mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor, 13. haftada takımın başına geçen teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı. Ligde son 7 haftayı galibiyetsiz geçen Şanlıurfaspor, yönetim kararıyla Adana Demirspor mağlubiyeti sonrasında Kılıç’ın görevine son verdi.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

“Şanlıurfasporumuzun Teknik Direktörü Sayın Mustafa Kemal Kılıç ile Yönetim kurulumuzun yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır.

Mustafa Kemal Kılıç’a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz.”