Şenol Güneş: Öğrenecek biraz ama yaşı da geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Mücadelenin çok zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Güneş, “Rizespor'un koşan bir takım olmasıyla işimiz daha da zor oldu. Pes etmeden adam markajıyla iyi oynadılar. Daha fazla pas yaptık ama hücumda hareketsiz kalınca biraz daha pozisyon azlığı oldu. Attığımız golde yaptığımız doğru işleri daha fazla yapmamız gerekiyordu. Burada Cenk'in ön direğe gitmesi ve arkada Gökhan'ın olması başarılı yaptığımız bir işti. Oyunun hakimi bizdik ama pozisyon azdı. Seyirci desteğimizle sahamızda 3 puana uzandık. Ama 2 tane oyuncu kaybettik bu maçta” ifadelerini kullandı.

“KALİTESİ DÜŞÜK PASLAR ATTIK”

Topla biraz fazla oynadıklarını ve etkisiz kaldıklarını ifade eden Güneş, “Hücumda etkili olmak için tek topla isabetli pasla gitmemiz gerekiyordu. Topla biraz fazla oynadık. Bu da kapanan takımlara karşı oyunu kilitler. Gol, bu konudaki en güzel örnek. Bu tip maçlarda, gol pozisyonundaki gibi olmamız gerekiyordu. Pas sayımız fazla ama pas kalitemiz düşüktü. Hücumda olmamıza karşın az pozisyonumuz vardı. Rakibin de çok koşan bir takım olması işimizi zorlaştırdı” dedi.

“İKİ STOPERİMİZ DE İYİ BASTI”

Kweuke'ye karşı hem Atınç'ın hem de Marcelo'nun oldukça iyi oynadıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kweuke, Rizespor için çok önemli bir oyuncu. Topu onunla buluşturup o şekilde gitmeye çalışıyorlar. İki stoperimiz de gayet iyi bastı ve çıkmalarını engelledi. Kanatlar boştu ve bekler de öne çıktı. Merkezi kapatmaya çalıştılar. Diğer oyuncularımızın da şut, ara pası gibi denemeler yapması gerekiyordu. Bu tarz zor maçlar olacak. Bu aralar 3, 4 günde bir maç yapacağız. Bütün bunlara karşın oyuncularımız bugün çok istekliydi. Rakibi de tebrik ediyorum, 1-0'a rağmen oyundan hiç kopmadı” diye konuştu.

“BİZ TARAFTAR DEĞİLİZ”

Taraftarların şampiyonluk havasına girmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Güneş, “Taraftarlar bu şekilde düşünebilir. Biz taraftar değiliz, taraftarları memnun etmek için çabalıyoruz. Aç insanın yemek yemesiyle, tok insanın yemek yemesi aynı olmayabilir. Oyuncularımızda da havaya girmek gibi bir anlayış yok. Pas hataları yaptık. Kaybettiğimiz toplar sonrasında hücumda basıp topu kapmamız ve baskı yapmamız gerekiyordu. Burada eksik kaldık. Taraftarların mutlu olması çok önemli. Bunu devam ettirmek için maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Maçlardan önce ve sonra bu heyecanı yaşamalıyız. Oynadığımız oyunu oynamaya devam edersek şampiyon oluruz. Taraftarlarımızı sevindirmek için daha çok çalışacağız” açıklamasını yaptı.

“YAZMAK ÖNEMLİ AMA SİLGİYİ DE BİTİRMEMEK GEREKİR”

Quaresma'nın oyundan alındıktan sonra direkt olarak soyunma odasına gitmesini görmediğini belirten Güneş, “Ben Quaresma'yı çıkarken görmedim. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Kötü oyuncu olduğu için değil, bugün için çıkardım onu. Bugün hem kendisi, hem de Gökhan cezalı duruma düştü. Oynarken de çıkarken de herkes bizim oyuncumuz. Bu yaştan sonra yanlışlarını düzeltmek bize değil, ona yakışmaz. Kendisine soracağız tabii ki yaşananları. Yazmak önemli ama silgiyi de bitirmemek gerekir” ifadelerini kullandı.

“CANER İÇİN ZAMAN GEREKLİ”

Caner Erkin'in takıma dahil olması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu ifade eden Güneş, “Caner için biraz zamana ihtiyaç var. Çok iyi bir oyuncu. Takımda eksik oyuncu diye bir şey yok. Oynayanlar eksiklerin boşluğunu doldurmak zorunda” dedi.

Rakiplerin durumuyla ilgili de yorum yapmaktan kaçınan Şenol Güneş, “Rakiplerin durumunu bana sormayın. Ben sadece şuna bakıyorum; bugün Rize maçına çıktık oynadık, sonra Olympiakos maçı var, sonra Kayseri maçı var, sonra yine Olympiakos var. Bundan önce 12 maç deplasmanda, 10 maç sahamızda oynamıştık. Kayseri maçıyla birlikte eşitlemiş olacağız bunu. Oyuncuların meslekleri bu, iyi oynamak için sahaya çıkıyorlar” diye konuştu.

“MAÇTA TARAFTAR OLMAZSA, FUTBOLU KAPATMAK LAZIM”

Olympiakos ile oynanacak olan karşılaşmalarda deplasman takımlarının taraftarlarının maça alınmamasıyla ilgili olarak da konuşan Şenol Güneş, “Olympiakos'la ilgili çok şey yazılıp çiziliyor. Olaylı maçlar olduğu yazılıyor. Türkiye'yle alakalı siyasi gerginliği mi öne çıkarıyorlar bilmiyorum. Maçta taraftar olmazsa, futbolu kapatmak lazım o zaman. Bugün Bursaspor maçına bakıyorsunuz, maçta taraftar yok. Bizim taraftarımız da Olympiakos'a gitsin, onlar da buraya gelsin. Biz böyle olsun isteriz. Genel olarak Olympiakos'la ilgili olarak bir durum söz konusu. İki kulüp arasında herhangi bir sorun yok. Buraya hazırlık maçına da geldiler. Başkanların da arası çok iyi. UEFA'yla ilgili olarak bir durum var sanıyorum ki” diyerek sözlerini noktaladı.

YAYINCI KURULUŞTAKİ SÖZLERİ;

“Oyuna hakim olan biziz, tek taraflı oynayan bir takıma karşı oynadık ki bunu da iyi başardılar. 1-0’da bile düzenlerini bozmadılar. 1-0’dan sonra da sabırlı oynadık. Savunmada kalmalar bizim işimize geldi. Daha çabuk pas atabilirdik. Attığımız gole baktığınızda da Adriano’nun çıkışı ve Gökhan Gönül’ün arkadan gelip atması… Top kayıplarını çok yaptık.

Kapanan savunmaları aşacak gücümüz var. Bugün biraz zor oldu ama galibiyeti aldık. Gökhan ve Quaresma cezalı duruma düştü ama 3 puanı aldık. Oyun olarak hakimiyetimizin karşılığını aldık. Ama hücumda daha etkili olmalıyız.”

QUARESMA’NIN TEPKİSİ

Şenol Güneş, oyundan alıp yerine Tolgay’ı soktuğu Quaresma’nın tepkisi üzerine ise şöyle konuştu;

“Quaresma bizim kulübeye gelmedi ama olumsuz hareketini görmedim. (Ekrana bakınca) Haa şimdi gördüm. Kendine mi kızıyor yoksa bileklerindeki ağırlık mı yapıyor bilemiyorum. Öğrenecek biraz ama yaşı da geçti. Nedeni öğreniriz. Anlatır, dinleriz.”

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