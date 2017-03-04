Sneijder’den sonra De Jong da sakatlandı

Galatasaray'da Wesley Sneijder'in ardından Nigel de Jong da sakatlandı. Arka adalesinde zorlanma olan yıldız oyuncunun tedavisine başlandı. Üst üste gelen sakatlık haberleri Igor Tudor'un PAOK'ta yaşadığı sıkıntıyı akıllara getirdi.

Galatasaray’da Wesley Sneijder’den sonra Nigel de Jong da sakatlandı. Arka adalesinde zorlanma tespit edilen De Jong’un tedavisine başlandığı bildirildi.

PAOK’TA SAKATLIK SORUNU YAŞADI

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Igor Tudor’un, Yunanistan'daki takımında uyguladığı sert ve zorlu antrenman tekniği, halen konuşuluyor. Hatta bazı oyuncuların bu süreçte birden fazla sakatlanması göze çarpıyor. Gazzetta muhabiri Vasilis'in hazırladığı raporda; 40 farklı futbolcu yer alırken, 13 farklı oyuncunun da birden fazla sakatlık geçirdiği görülüyor. Hatta şu anda Galatasaray'da yine beraber çalışacakları Garry Rodrigues, kısa sürede 2 farklı sakatlıkla karşı karşıya kalmıştı.

SNEIJDER DÜZ KOŞUYLA TAMAMLADI

Wesley Sneijder, günü tedavisinin ardından düz koşuyla tamamladı. Sağ arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Nigel de Jong'un tedavisine başlandı.

Galatasaray, STSL Turgay Şeren Sezonu 23. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

ASLAN HÜCUM ÇALIŞTI

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Maç öncesi İstanbul'daki son idmanda taktik çalışmalar ve hücum kombinasyonları üzerinde duruldu.

Galatasaray Futbol Takımı, Antalyaspor karşılaşması için yarın saat 12:00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Antalya'ya hareket edecek. Takım, Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak maç öncesi yarın akşam saat 18.00'de Sueno Hotels Deluxe Belek'e ait tesislerde bir antrenman yaptıktan sonra mücadele için kampa girecek.