Ufuk Sarıca: Kazanınca güzel oluyor

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Kazanınca güzel oluyor. Hafta içi rakibimizle FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçı oynayacağız" dedi.

Türkiye Basketbol Ligi 21. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka’yı 86-81’lik skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımın deneyimli koçu, karşılaşmanın ardından, “Kazanınca güzel oluyor. Hafta içi rakibimizle FIBA Şampiyonlar Ligi’nde rövanş maçı oynayacağız. Bu maç da oyuncuların aklındaydı. Son 2-3 maçtır çok boş atış kaçırıyoruz. Bunun biraz sıkıntısı var üzerimizde. Bir ara defansımız çok iyiydi. Sonuçta bir lig maçıydı. İhtiyacımız olan bir galibiyeti aldık. Çarşamba günü çok daha farklı bir atmosferde oynayacağız” diye konuştu.