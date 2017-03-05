Abdullah Avcı: Alanyaspor oyunu güzelleştirdi

Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamayan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında çok güzel bir maç olduğunu söyleyerek, “Oyunu Alanyaspor güzelleştirdi” dedi.

Sahasında Aytemiz Alanyaspor'u Visça ve Mustafa Pektemek'in golleriyle 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Teknik direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor'un Teknik direktör Saffet Susic'in gelmesinin ardından çok iyi bir çıkış yakaladığını ve futbol olarak da yükselişte olduğunu söyleyerek, “Bence seyir zevki yüksek bir maçtı. Bu oyunu daha güzel hale getiren Alanyaspor'du. Maçtan evvel de söyledim Saffet Hoca'nın gelmesiyle oyun oynamaya çalışan bir takım oldular” diye konuştu.

“Maçı kazandık ve yolumuza devam ediyoruz”

İki takımın da bu maçta önemli fırsatlar yakaladığının altını çizen Abdullah Avcı, “Oyunun ilk 35 dakikası oyuna giremedik. Sonrasında ise özellikle hafta başından itibaren çalıştıklarımızı yaparak gol geldi ve oyuna ortak olup üstünlüğümüzü hissettirdik. İkinci yarıda gelen golün ardından oyunu dengeli götürmemiz gerekiyordu. Sonrasında Alanya'nın golü geldi ve sonrasında kaçırdıkları da vardı. Ligin boyu kısaldıkça oyuncuların zihinsel anlamda düşüşleri oluyor. Bize yakışmayan toplar kaybettik. Ama bardağın dolu tarafına bakarak maçı kazandığımız için mutluyum. Alanyaspor'u da tebrik ediyorum. Ligin ikincisiyiz, 49 puanımız var. Bizim için müthiş bir durum. Umarım bundan sonra zihnimizi bulandırmadan daha berrak şekilde yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullandı.