Adana’da tansiyon yükseldi

Süper Lig'deki Adanaspor - Atiker Konyaspor maçında çıkan olaylar sebebiyle mücadele bir süreliğine durdu. 15 dakikalık kargaşadan sonra mücadele tekrar start aldı.

Süper Lig’deki Adanaspor – Atiker Konyaspor maçının son bölümünde büyük olaylar yaşandı. Süper Lig’e bu sezon çıkmasına rağmen ligde dikiş tutturamayan turuncu beyazlılarda alınan kötü sonuçlar taraftarları isyan ettirdi.

Maçın 85. dakikasından sonra koltukları söken taraftarlar, sahaya yabancı maddeler attılar. Hakem Halil Umut Meler maçı durdurdu. Bu esnada birkaç taraftarın sahaya girdiği görüldü.

Atiker Konyaspor’un 1-0 galibiyeti ile devam eden maçta Adanasporlu taraftarların taşkın hareketleri sonrasında mücadele bir süreliğine durdu. 15 dakikalık aranın ardından mücadele tekrar start aldı.

Tribün ile sahayı ayıran kapıya dayanan taraftarları Adanasporlu futbolcu Cem Özdemir sakinleştirmeye çalıştı. Taraftarlar Özdemir’e de serzenişte bulundu ve sakinleşmediler.

Mücadele kaldığı yerden devam ederken, maç Konyaspor üstünlüğüyle son buldu.