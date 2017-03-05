Adebayor ilk lig maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldız futbolcusu Adebayor, Süper Lig'deki ilk maçına Aytemiz Alanyaspor karşısında çıktı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 23. haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynadığı Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Adebayor, ilk kez ligde forma şansı buldu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Togolu futbolcuyu 68. dakikada Mustafa Pektemek’in yerine sahaya sürdü. Golcü oyuncu, hücumda yaptığı preslerle taraftarlardan büyük alkış aldı.

Adebayor, Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez turuncu-lacivertli formayı giymişti. Kupa maçında da Togolu golcü 67. dakikada Mutafa Pektemek’in yerine oyuna dahil olmuştu. Galatasaray ile oynanan kupa maçının ardından Adebayor, sakatlık geçirmiş ve yıldız futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalmıştı.