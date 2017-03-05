Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
05 Mart 2017 13:32
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
2 - 1
AYTEMİZ ALANYASPOR
CANLI ANLATIM
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Adebayor ilk lig maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldız futbolcusu Adebayor, Süper Lig'deki ilk maçına Aytemiz Alanyaspor karşısında çıktı.
15:475 Mart 2017
0
Adebayor ilk lig maçına çıktı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 23. haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynadığı Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Adebayor, ilk kez ligde forma şansı buldu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Togolu futbolcuyu 68. dakikada Mustafa Pektemek’in yerine sahaya sürdü. Golcü oyuncu, hücumda yaptığı preslerle taraftarlardan büyük alkış aldı.

Adebayor, Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez turuncu-lacivertli formayı giymişti. Kupa maçında da Togolu golcü 67. dakikada Mutafa Pektemek’in yerine oyuna dahil olmuştu. Galatasaray ile oynanan kupa maçının ardından Adebayor, sakatlık geçirmiş ve yıldız futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Etiketler
Aytemiz Alanyaspor Başakşehir spor toto süper lig
Son güncelleme: 15:50 | 05.03.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER