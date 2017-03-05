Ali Tandoğan Denizlispor’dan istifa etti

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'un teknik sorumlusu Ali Tandoğan ve UEFA Pro Lisans belgesi olmadığı için lisansını kullandığı Feridun Yarkın, Samsunspor mağlubiyetinin ardından istifa etti.

Ligde 6 maçtır galibiyete hasret kalan Denizlispor’da Ali Tandoğan, yönetime kulübün önünü açmak istediğini belirterek istifa ettiğini açıkladı. Ali Tandoğan, görev yaptıkları dönemde transfer yasağı başta olmak üzere mali konular gibi birçok sorunla uğraştıklarını belirtti, şunları söyledi:

“Biz teknik ekip olarak takımı getirebileceğimiz noktaya getirdik. İlk yarıda 26 puan topladık. Son dönemlerde aldığımız sonuçlar nedeniyle takımın önünü açmak için istifa etmemiz gerektiğine karar verdik. Kalan maçlarda Denizlispor yeni bir başlangıç yaparak daha yukarlara tırmanabilir.”

Denizlispor’da sezon başında sportif direktör olarak göreve başlayan Ali Tandoğan, teknik direktör Selahattin Dervent’le yolların ayrılmasının ardından 8’inci haftada teknik direktörlüğe getirilmişti.