Altaylı taraftarlara saldırı

Altay'ın Kütahyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından olaylar çıktı. Kütahyaspor taraftarları az sayıdaki Altay seyircisini taş yağmuruna tuttu.

Spor Toto 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta Kütahyaspor, uzatma dakikalarında yediği golle Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra olaylar çıktı.

Altay’ın son saniyelerde attığı beraberlik golünden sonra hakem, maçı bitirdi. Bu arada Kütahyasporlu bazı taraftarlar, sahaya girdi. Her iki takımın futbolcu ve yöneticileri arasında arbede yaşandı. Polislerin araya girmesiyle olay yatıştırıldı ancak stadyum dışına çıkan Kütahyasporlu bir grup taraftar, statta misafir türbünde bulunan Altay taraftarlarını taş yağmuruna tuttu. Altay taraftarları da söktükleri plastik koltukları Kütahyaspor taraftaraları ile polislere doğru attı. Polisler her iki takımın taraftarına biber gazlı müdahale bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

19’uncu dakikada Kütahyaspor atağında Ömer Faruk’un soldan ortasında Aykut’un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

21’inci dakikada Derviş’in sağdan ortasında Ömer Faruk’un sert şutunda kaleci Serkan son anda topu kornere çeldi.

46’ncı dakikada gelişen Kütahyaspor atağında Ömer Faruk’un pasında Aykut kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 1-0.

90+5’inci dakikada Altay atağında defansın uzaklaştıramadığı topu Murat Uluç kaleye gönderdi: 1-1.

Maç 1-1 bitti.