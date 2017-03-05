Antalya’da sporseverleri yasa boğan ölüm

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'nda 11 bin 200 kişi yarıştı. Maratonun bitiş çizgisine 500 metre kala hayatını kaybeden Zeynel Murat Batur, sporseverleri yasa boğdu.

Runatolia Maratonu, kentin fethinin 810’uncu yılı etkinlikleri kapsamında ‘Fetih Koşusu’ temasıyla yapıldı. 12. Runatolua Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu’na katılanlar erken saatte Antalya Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Isınma hareketleriyle koşuya hazırlananlar, müzik dinletisiyle eğlenceli vakit geçirdi. Başlangıç noktasında Vali Münir Karaloğlu’nun startıyla başlayan yarışa, 11 bin 200 kişi katıldı. Yarış, engelli, maraton, yarı maraton ve 10 kilometre kategorilerinde yapıldı. Yarışa yoğun ilgi gösteren sivil toplum örgütleri koşuda kadına şiddet, engelliler, eğitim, ağaçlandırma ve farklı hastalıklara dikkati çekmek amacıyla pankart açtı. Yarışta bazı vatandaşlar bebek arabasındaki çocuklarıyla koştu.

Galatasaray`ın Antalya`ya gelişi olaylı oldu Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacak olan Galatasaray'ın kente gelişinde, sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi istifaya çağırırken, güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. İlgili Haberi Oku

BİTİŞ ÇİZGİSİNE 500 METRE KALA ÖLDÜ

Bir grup arkadaşıyla yarış için Antalya’ya gelen Zeynel Murat Batur, yarı maraton yarışının bitiş çizgisine 500 metre kala yere yığıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Batur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batur’un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zeynel Murat Batur’un, aynı koşuya önceki yıllarda 3 kez daha katıldığı belirtildi.