Aykut Kocaman: Şiddet ve öfke zarar veriyor

Konyaspor'un teknik patronu Aykut Kocaman, Adanaspor galibiyeti sonrasında açıklamalar yaptı.

Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, Adanaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Saha olaylarına da değinen Kocaman şu açıklamaları yaptı:

“Maç öncesi 2 takımın da durumlarına bakıldığı zaman bir tarafta son haftalarda istediği sonuçları alamayan Konyaspor, diğer tarafta da kalan haftalara güçlü bir umut arayışında olan Adanaspor vardı. Her iki takımda acil puan ihtiyacından dolayı nispeten şiddeti ve gerilimi, sportif anlamda söylüyorum bunu mücadele gücü yüksek bir maç vaat ediyordu. Maçta aslında birazda tamda öyle oldu. Kontrollü başladık, genel olarak da 20-25 dakika gayet iyi gidiyordu. Adanaspor’un yapmak istediklerini yaptırmadan ama aynı zamanda kendi istediklerimizi uygun bir şekilde götürmeye çalışırken 20-25’nci dakikalardan itibaren sert bir baskı yedik. Golü yemeden golü bulunca devreyi böyle bitirdik. Golü yemememiz bir şanstı. Farkı beceremedik. Maçta taraftarın gerilimi de eklenince maç futbol oyunundan çıktı. Kazandığımız için mutluyuz, moral kazandık. Şiddet ve öfke kulübe zarar veriyor. Adanaspor’a başarılar diliyorum.”