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FENERBAHÇE
05 Mart 2017 19:00
FENERBAHÇE
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OSMANLISPOR FK
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Babasını kaybeden Lens ilk 11’de

Fenerbahçe'nin yıldızı Jeremain Lens, babasını kaybettikten 1 gün sonra Osmanlıspor maçına ilk 11'de çıktı. Sarı-lacivertli futbolcular da ısınmaya 'Huzur içinde yat Ricardo Wilfred Lens' yazılı tişörtlerle çıktı.
18:075 Mart 2017
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Babasını kaybeden Lens ilk 11’de

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Osmanlıspor’u konuk eden Fenerbahçe’de Hollandalı yıldız Jeremain Lens, Cumartesi günü babasını kaydetti.

Babasının hayata gözlerini yummasının ardından Hollanda’ya giden Lens, aynı gün içerisinde İstanbul’a döndü. Hollandalı futbolcu, Advocaat’ın izin vermesine rağmen takımın kampına katılarak Osmanlıspor maçında sahaya ilk 11’de çıktı.

Dick Advocaat da maç öncesinde Lens’in durumunu yorumladı;

“Lens’in babasının durumunu biz uzun süredir biliyorduk. Surinam insanlarının cenaze töreni durumları biraz farklı oluyor. Biz onun döneceğini biliyorduk. Ama dönmeyebilirdi de… Bu onun Fenerbahçe’de ne kadar oynamak istediğinin bir göstergesiydi. “

Etiketler
Fenerbahçe jeremain lens spor toto süper lig
Son güncelleme: 18:46 | 05.03.2017
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