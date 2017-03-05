Başakşehir 2-1 Aytemiz Alanyaspor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Abdullah Avcı'nın öğrencileri, puanını 49 yaparak lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Saffet Susic'in ekibi ise, 25 puanda 14. sıradaki yerinde kaldı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çaldı.

Maçtaki gol perdesini ev sahibi takım açtı. 39’da sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Caicara son çizgiye indi ve pasını içeri doğru çıkardı, gelişine Visca sert vurdu. Üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İkinci yarıda farkı ikiye çıkaran sayı geldi. 50’de Visca ortaladı, ön direkte Mustafa Pektemek’in dokunuşunda top önce savunmaya ardından tekrar Mustafa’ya çarptı ve kaleciyi yanıltıp ağlarla buluştu: 2-0.

57’de skoru beliryen gol konuk ekipten geldi. Emre Akbaba, son çizgiye inmeden pasını çıkardı. Altı pasın hemen dışında gelişine vuran Junior Fernandes sağ üst köşeden topu ağlara yolladı: 2-1.

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Bu sonucun ardından Abdullah Avcı’nın öğrencileri, puanını 49 yaparak lider Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Saffet Susic’in ekibi ise, 25 puanda 14. sıradaki yerinde kaldı. Turuncu lacivertli futbolcular, ligin 24. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Akdeniz temsilcisi de evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek.

MAÇ KADROSU

İLK YARIDAN DAKİKALAR

34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love'un rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü.

38. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Caiçara'nın içeri çevirdiği top defanstan döndü. Tekrar topla buluşan Caiçara'nın son çizgiye inerek altıpasa çevirdiği topa Visca'nın vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

43. dakikada Cengiz'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

50. dakikada Visca'nın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek, Omureu ile mücadelesinin ardından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0.

54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love'un vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten sekerek dışarı çıktı.

57. dakikada Emre Akbaba, sağ taraftan rakiplerini geçerek son çizgiye indi. Emre'nin pasında penaltı üzerinde topla buluşan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

88. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından topla buluşan Visca’nın plase vuruşunda kaleci Haydar, meşin yuvarlağı kurtardı.