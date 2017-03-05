Bursaspor galibiyeti büyük bir çoşkuyla yaşadı

Süper Lig’de 7 hafta sonra galibiyetle tanışan Bursaspor’da, Gaziantepspor’a karşı alınan 2-1’lik galibiyetin mimarları İsmail Konuk ve Josua John, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. İlk golü kaydeden defans oyuncusu İsmail Konuk, “Bu galibiyet bize ilaç gibi geldi. Sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Çıkış yakalamamız lazımdı artık. Hep beraber buna inandık” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında dün sahasında Gaziantepspor ile karşılaşan Bursaspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Ligde 7 hafta sonra galibiyetle tanışan yeşil-beyazlılar, seyircisiz olarak oynanan maçın ardından büyük coşku yaşadı.

Karşılaşmada Bursaspor'un ilk golünü kaydeden defans oyuncusu İsmail Konuk, “Son zamanlarda sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu galibiyete camia olarak ihtiyacımız vardı. Bugün kazandık. Son dakikada gelen gol de güzel oldu. Bilmiyorum bela çekiyor mu artık bizi. Ya top bir yerimize çarpıyor penaltı oluyor, kırmızı oluyor ama Allah'ın yardımıyla da beraberliği ve sonucunda da galibiyet geldi. Attığım gol de müthiş bir duyguydu o anda. Bu galibiyet bize ilaç gibi geldi. Sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Hafta içi her gün toplantılar yaptık kendi aramızda. Çıkış yakalamamız lazımdı artık. Hep beraber buna inandık” dedi.

“Umarım kötü günler geçmiştir”

Yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü kaydeden Josua John ise, “Çok mutluyum gerçekten. Takım arkadaşlarım da en az benim kadar mutlulardır. Ben bir gol attım ama biz bunu takım olarak başardık. Çok önemli bir 3 puandı bizim için. Bugün çıkardığımız galibiyeti önümüzdeki haftalarda özgüvenimiz için kullanacağız. Şanssız bir dönemden geçtik. Özellikle penaltı ve kırmızı kartların olduğu bir dönem geçirdik. Bu da bizim sonuçlarımıza çok büyük etkide bulundu. Umarım kötü günler geçmiştir ve bu galibiyet de bunun başlangıcıdır” diye konuştu.