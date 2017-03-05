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Caner Erkin fena yakalandı
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Caner Erkin önceki akşam Yeniköydeki Arnavutköy balıkçısında eşi Şükran Ovalı ile bir arkadaşlarının doğumgününü kutladılar.
Sazlı sözlü kutlamada Erkin adeta kurtlarını dökerken , zaman zaman hava almak için balkona çıkan başarılı futbolcunun yasak olmasına rağmen puro içmesi dikkatlerden kaçmadı.
Akşam saatlerinde geldikleri mekandan gece yarısına doğru çıkan ikili çıkışta karşılarında gazetecileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Caner tüm sorulan soruları yanıtsız bırakırken , Erkin’in eşi Şükran Ovalı’nın soruları yanıtlamak için arkasını döndüğü sırada, önüne set kurarak arabaya bindirmesine bir anlam verilemedi.
İkili lüks araçlarıyla geldikleri mekandan eğlencelerini tamamlama üzere başka bir mekana gittiler.
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