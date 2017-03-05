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05 Mart 2017 19:01
KAYSERİSPOR
1 - 1
KASIMPAŞA
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CANLI | Kayserispor-Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Kayserispor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Maçta canlı anlatım, canlı skor, istatistikler ve son gelişmeler burada.
18:025 Mart 2017
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CANLI | Kayserispor-Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta maçında Kayserispor evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Başlama saati 19:00 olan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Onun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor.

Süper Lig’de ikinci yarı büyük çıkış yakalayan iki takımın mücadelesinde çıkacak sonuç merakle bekleniyor. Kayserispor bu maçtan 3 puan alırsa, küme düşme hattındaki Rizespor ile puan farkını 8’e çıkaracak. İstanbul ekibi ise orta sıralardaki yerini sağlamlaştırarak yükselişe geçmek istiyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIKayserispor – Kasımpaşa

Kadrolar: 

Kayserispor: Ahamada, Rotman, Mabiala, Sow, Kana Biyik, Lawal, Varela, Hakan, Erkan, Deniz, Umut

Kasımpaşa: Ramazan, Tarouco, Sadiku, Veigneau, Veysel, Popov, Abdullah, Edouk, Andre Castro, Adem, Koita

Etiketler
canlı anlatım canlı izle canlı skor Kasımpaşa kayserispor maç özeti
Son güncelleme: 19:01 | 05.03.2017
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