Demba Ba: Kazanmaya devam etmeliyiz

Beşiktaş'ın Senegalli golcüsü Demba Ba, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Olympiakos maçlarının çok zor geçeceğini belirterek, "Ancak bizim bir avantajımız var. Yakaladığımız bir kazanma alışkanlığı var. Bunu devam ettirmemiz lazım" dedi.

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Demba Ba, BJK TV’ye özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’a döndüğü için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ba, ““Geriye dönüş gerçekten harika oldu. Sizler de biliyorsunuz.benim zaten burayla çok güzel bir ilişkim var. Şimdiye kadar da her şey güzel gidiyor. Umarım takım için de çok faydalı olacak” dedi.

“Bizim stadımızdaki atmosfer bambaşka oluyor”

Siyah-beyazlı kulübe geldiği ilk dönemde devamlı seyahat etmek zorunda kaldıklarını belirten Senegalli oyuncu, “O da gerçekten belirli bir dezavantaja neden oluyordu. Antrenmanı boş tribünde yapsak bile o değişimi insan her tarafından hissediyor. Evde, kendi stadında oynamak bir çok şeyi değiştiriyor. Bir de bizim stadımızdaki atmosfer de bambaşka oluyor. Gerçekten harika oluyor” diye konuştu.

“Olympiakos maçları zor geçecek”

Demba Ba, UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri Olypiakos hakkında konuşarak, şunları söyledi:

“Olympiakos maçları çok zor geçecek ama bizim çok güzel bir avantajımız var. Bizim yakaladığımız bir kazanma alışkanlığı var. Bu kazanma alışkanlığını devam ettirmemiz lazım. İki maç da zor olacaktır ama ağır taraf biziz. Yüzde yüzümüzü vererek bu eşleşmeden çıkacağız.”