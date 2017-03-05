Erkan Sözeri: Kırılma noktasıydı

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Giresunspor karşılaşmasının üst sıralar için kırılma noktası olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki takım açısından iyi bir karşılaşma olduğunu aktaran Erkan Sözeri, “Hem bizim hem rakip açısından iyiydi. Dolayısıyla bizim açımızdan zorlu geçti. Son 10 dakika skoru korumak amacıyla gömüldük. İki takım için de iyi mücadele diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Kazanan biz olduk”

Giresunspor'un iyi mücadele ettiğini ifade eden Sözeri, “Skoru çevirmek için çok mücadele ettiler. Adına yakışır bir maç oldu. Bu galibiyet bizim için kırılmaydı. Giresunspor'u tebrik ederim. İyi bir konumdalar. Giresunspor'un her zaman yeri farklı. Kazanan biz olduk. Giresunspor’a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.