Fenerbahçe 1-0 Osmanlıspor / Maç Özeti

Ligde son 4 haftadır galibiyet hasret olan ve 3 hafta üst üste berabere kalan Fenerbahçe, Osmanlıspor'u duraklama dakikalarında Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

Hafta arasında kupadaki Kayserispor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, ligdeki kötü gidişe de dur dedi! 4-1’lik Kayserispor yenilgisinin ardından ligde oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 4 maç sonra 3 puanla tanıştı. 4. sıradaki Fenerbahçe 41 puana, 8. sıradaki Osmanlıspor ise 30 puanda kaldı.

Fenerbahçe’yi duraklama dakikalarında hayata yeniden döndüren golü Mehmet Topal kaydetti. Kullanılan köşe vuruşunda top arkada direkte Mehmet Topal’a geldi. Tartışmalı bir hareketle topu önüne alan sarı-lacivertli futbolcu Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe’nin Lens ve Fernandao ile bulduğu atakta Karcemarskas müthiş bir refleksle gole izin vermezken, Osmanlıspor ise Bifouma, Maher ve Ndiaye ile bulduğu pozisyonlarda son vuruşu yapamadı.

Bir grup Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya davet ederken, bir başka grup ile kavga çıktı. Tribüne polis müdahale etmek zorunda kaldı.

Öte yandan Fenerbahçe’de Josef ile Hasan Ali gördükleri sarı kartlarla Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.