Fenerbahçe – Osmanlıspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışında gerilerde kalan Fenerbahçe, bugün kendi sahasında Osmanlıspor’la karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Osmanlıspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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