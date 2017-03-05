Fenerbahçe – Osmanlıspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Osmanlıspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe – Osmanlıspor maçında hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Kritik mücadelenin sarı- lacivertli ekip için anlamı büyük. Ligde 5 haftadır galip gelemeyen Kanarya, bugün de 3 puan alamazsa 2002-03 sezonunun ardından ilk kez üst üste 6 maç kazanamayacak. 2002-03'te 9 hafta galip gelememişti.
FENERBAHÇE – OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19:00’da başlayacak olan Fenerbahçe – Osmanlıspor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skertel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Volkan Şen, Alper, Sow, Fernandao
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Musa, Maher, Ndiaye, Delarge, Bifouma