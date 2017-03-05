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FENERBAHÇE
05 Mart 2017 19:00
FENERBAHÇE
vs
OSMANLISPOR FK
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Fenerbahçe – Osmanlıspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışında gerilerde kalan Fenerbahçe, bugün kendi sahasında Osmanlıspor’la karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Osmanlıspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
11:005 Mart 2017
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Fenerbahçe – Osmanlıspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Osmanlıspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe – Osmanlıspor maçında hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Kritik mücadelenin sarı- lacivertli ekip için anlamı büyük. Ligde 5 haftadır galip gelemeyen Kanarya, bugün de 3 puan alamazsa 2002-03 sezonunun ardından ilk kez üst üste 6 maç kazanamayacak. 2002-03'te 9 hafta galip gelememişti.

FENERBAHÇE – OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Fenerbahçe – Osmanlıspor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skertel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Volkan Şen, Alper, Sow, Fernandao

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Musa, Maher, Ndiaye, Delarge, Bifouma

Etiketler
Fenerbahçe fenerbahçe - osmanlıspor Osmanlıspor
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