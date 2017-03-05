Galatasaray’ın Antalya kadrosu belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor ile 6 Mart Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, Galatasaray’ın Antalya’ya götüreceği 18 kişilik kadroyu belirledi. Kadroda sakatlığı bulunan Sneijder, De Jong ve Serdar Aziz ile cezalı Podolski ve maç eksiği bulunan Koray Günter yer almadı.
Galatasaray'ın Antalyaspor karşılaşması için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
“Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu”