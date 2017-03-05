Gökhan Gönül’den kart, ceza, siftah ve gözyaşı

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül, sarı kart görüp cezalı duruma düştükten 25 dakika sonra siyah-beyazlı takım adına ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla gol siftahını dün akşam yaptı. 6 Aralık 2015'te 2-2 biten Gaziantepspor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli formayla rakip fileleri havalandırdıktan sonra ilk gol sevincini yaşayan tecrübeli yıldız, Kartal'ın Kasımpaşa'ya mağlup olduğu mücadelede kendi kalesine atmanın üzüntüsünü yaşamıştı. Gökhan'ın ağları sarstıktan sonra sevincini yaşarken gözlerinin dolması dikkat çekti. Diğer yandan tecrübeli oyuncu, maçın henüz 16. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Gökhan, Kayseri deplasmanında oynayamayacak.

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Attığı golle Beşiktaş'a 3 puan kazandıran Gökhan Gönül “Artık ligimizde kâğıt üzerinde favori takım söylemek geride kaldı. Herkes mücadele ediyor. Alt sıralar, üst sıralar, herkes canını dişine takıyor. Maçın zor geçeceğinin farkındaydık. Son haftalara girdiğimizde herkes elinden gelenin fazlasını vermeye çalışıyor. Takım olarak sinirlenmemek için tecrübe lazım” ifadelerini kullandı.