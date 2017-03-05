Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
04 Mart 2017 19:02
BEŞİKTAŞ
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Gökhan Gönül’den kart, ceza, siftah ve gözyaşı

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül, sarı kart görüp cezalı duruma düştükten 25 dakika sonra siyah-beyazlı takım adına ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
10:225 Mart 2017
0
Gökhan Gönül’den kart, ceza, siftah ve gözyaşı

Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla gol siftahını dün akşam yaptı. 6 Aralık 2015'te 2-2 biten Gaziantepspor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli formayla rakip fileleri havalandırdıktan sonra ilk gol sevincini yaşayan tecrübeli yıldız, Kartal'ın Kasımpaşa'ya mağlup olduğu mücadelede kendi kalesine atmanın üzüntüsünü yaşamıştı. Gökhan'ın ağları sarstıktan sonra sevincini yaşarken gözlerinin dolması dikkat çekti. Diğer yandan tecrübeli oyuncu, maçın henüz 16. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Gökhan, Kayseri deplasmanında oynayamayacak.

05 Mart 2017 Şenol Güneş`ten üç yıllık imza Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçın ardından dönüş yolculuğunda uçakta Beşiktaş yönetiminin teklifini kabul eden Şenol Güneş, 2020'ye kadar göreve devam edecek. İlgili Haberi Oku

Attığı golle Beşiktaş'a 3 puan kazandıran Gökhan Gönül “Artık ligimizde kâğıt üzerinde favori takım söylemek geride kaldı. Herkes mücadele ediyor. Alt sıralar, üst sıralar, herkes canını dişine takıyor. Maçın zor geçeceğinin farkındaydık. Son haftalara girdiğimizde herkes elinden gelenin fazlasını vermeye çalışıyor. Takım olarak sinirlenmemek için tecrübe lazım” ifadelerini kullandı.

Etiketler
beşiktaş Gökhan Gönül
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER