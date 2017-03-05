Göksel Gümüşdağ: Biz yarışta hep varız

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Biz yarışta hep varız. Yarıştan hiç çıkmayız, kopmayız. Hedefsiz bir takım değiliz. Ben hep maç maç bakıyorum. 12-13 yıldır başkanım, bu konuda oldukça tecrübeliyim” dedi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. Haftasında evinde oynadığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “İki takımda top oynamaya çalıştı. Alanyspor, ikinci yarıda baya oyuncu transfer takviyesi yapmış. Çok iyi bir takım kurmuşlar. Hasan başkanı tebrik ederim” şeklinde konuştu.

“Hedefsiz bir takım değiliz”

Şampiyonluk yarışı hakkında da açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, “Biz yarışta hep varız. Yarıştan hiç çıkmayız, kopmayız. Hedefsiz bir takım değiliz. Ben hep maç maç bakıyorum. 12-13 yıldır başkanım, bu konuda oldukça tecrübeliyim. Daha ligin bitmesine 11 hafta var. Altımızdaki takımlarla 6-8 puan farklar var ama bunlar değişebilecek neticeler. Hiçbir şeyi şimdiden ilan etmek doğru değil. Hedefimiz her zaman ilk ikinin içinde olmak. Oyuncu sakatlıkları olabiliyor, maçlarda psikolojik düşüşler olabiliyor, bu uzun soluklu bir yol. Kalan 11 haftada en iyi şekilde mücadele ederek, hedeflediğimiz yere ulaşmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Takımımızdaki her oyuncu yıldız”

“Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi durumunda Adebayor gibi yıldız futbolcu transferleri olacak mı?” sorusuna Başkan Gümüşdağ, “Bir sistem takımımız var, takımımızdaki her oyuncu yıldız. Bizim denk bütçemiz var, ayaklarımız yere basarak ucuz maliyetli, önemli isimleri almaya devam edeceğiz” diye cevap verdi.