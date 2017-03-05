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BURSASPOR
04 Mart 2017 16:01
BURSASPOR
2 - 1
GAZİANTEPSPOR
MAÇ ÖZETİ
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Harun Tekin 8 penaltının 4’ünü kurtardı

Bursaspor’un bu sezon topladığı puanlarda önemli oranda pay sahibi olan kaleci Harun Tekin, dün oynanan Gaziantepspor maçında bu sezonki 4’üncü penaltısını kurtardı.
10:195 Mart 2017
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Harun Tekin 8 penaltının 4’ünü kurtardı

Bursaspor Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Timsah Arena'da karşılaştığı Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında İsmail Konuk'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kazanan Gaziantepspor'da topun başına geçen Marcinho'nun vuruşunu kaleci Harun Tekin çıkarmayı başardı.  Ancak devam eden pozisyonda yine Marcinho, topu ağlarla buluşturdu.

“Başarımın sırrı ailem”

Bu sezon Bursaspor'un aleyhinde verilen 8 penaltı atışından 4'ünü kurtarmayı başaran milli kaleci, maçın ardından başarısının ailesine borçlu olduğunu söyledi. 27 yaşındaki file bekçisi, “Bu zorlu süreçte maçtan önce bana destek olan eşime, aileme çok teşekkür ediyorum. İyi günde de kötü günde de her zaman yanımdalar. Başarımın sırrı da zaten onlar. Maçla ilgili pek konuşmayacağım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın hepsini kutluyorum” diye konuştu.

Harun Tekin'in penaltı kurtardığı maçlarda alınan sonuçlar ve penaltıyı kullanan oyuncular şöyle:

Bursaspor 1-0 Kasımpaşa (Tunay Torun)

Gaziantepspor 3-2 Bursaspor (Nabil Ghilas)

Bursaspor 2-1 Çaykur Rizespor (Leonard Kweuke)

Bursaspor 2-1 Gaziantepspor (Marcinho)

Etiketler
bursaspor Gaziantepspor Harun Tekin spor toto süper lig
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