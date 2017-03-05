Hasan Ali Kaldırım’a Osmanlı tokadı

Maçın hakemi Alper Ulusoy, maçın son bölümlerinde skandal kararlara imza attı.

Fenerbahçe – Osmanlıspor maçının hakemi Alper Ulusoy, maçın son bölümlerinde verdiği ve vermediği kararlarla tepki çekti. Hasan Ali Kaldırım ile Adam Maher arasında geçen tartışmada Osmanlısporlu futbolcu rakibine tokat attı.

Maher’in müdahalesinden önce Hasan Ali, Hollandalı futbolcuyu ittirerek tahrik etti. Hasan Ali müdahale sonrasında yerden kalmadı. Ulusoy iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

Pierre Webo, eski takım arkadaşı Hasan Ali’yi yerden kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sarı kartı gören Kaldırım, Ulusoy’a yoğun itirazda bulundu.

Maç sonunda konuşan Hasan Ali Kaldırım, “Bana bir tokat geldi, hakem ikimizi cezalandırdı. Bence hakem yanlış karar verdi. Pozisyon kırmızı karttı. Zor bir süreçten geçiyoruz. İyi oynamıyoruz. Önemli olan ligi en iyi şekilde bitirebilmek.” diye konuştu.

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