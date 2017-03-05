Jeremain Lens: Aklımı toparlamamın tek yolu…

Babasını kaybettikten 1 gün sonra Fenerbahçe formasıyla Osmanlıspor maçına çıkan Jeremain Lens, duygularını paylaştı.

Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, babasının hayata gözlerini yummasından 1 gün sonra Osmanlıspor maçına çıktı.

Sarı-lacivertli futbolcu, büyük yıkıma karşı sahada etkili bir performans sergilediği maçtan sonra şöyle konuştu;

“Türkiye’deki herkese teşekkür ediyorum. Sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil, Beşiktaş taraftarlarından da mesajlar aldım. Bu insanlara teşekkür ediyorum. Babamı kaybettik. Aklımı toparlamamın tek yolu futbol oynamaktı. O yüzden geri dönüp forma giymek istedim.

Ben uzun zamandır burada yer alan bir oyuncu değilim. Birkaç aydır buradayım ama taraftarlarla olan ilişkim gözler önüne çıktı. Ben sahada her zaman her şeyimi veriyorum. Umarım takımın geri kalanına da sezon sonuna kadar destek olurlar.

Önümüzdeki sezonla ilgili konuşmak sadece bana bağlı değil. Ben Fenerbahçe’de oynamaktan dolayı mutluyum. Ayrıca benim burada kalmamı isteyen insanları görünce daha da mutlu oluyorum. Taraftarlar duygularını yansıtıyor, ne kadar duygusal olduklarını görüyorum. Onlara büyük saygı duyuyorum.”

Maç sonunda bir taraftar sahaya girerek Lens’e sarılmak istedi pic.twitter.com/j0KJh6UKOH — Amkspor (@Amkspor) 5 Mart 2017

Babasını kaybeden Lens ilk 11`de Fenerbahçe'nin yıldızı Jeremain Lens, babasını kaybettikten 1 gün sonra Osmanlıspor maçına ilk 11'de çıktı. Sarı-lacivertli futbolcular da ısınmaya 'Huzur içinde yat Ricardo Wilfred Lens' yazılı tişörtlerle çıktı. İlgili Haberi Oku