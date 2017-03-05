Kastamonuspor 1966’nın süper serisi devam ediyor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’da Kastamonuspor 1966, sahasında Karşıyaka’yı 1-0 yendi. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran ev sahibi takım, 6 puanlık maçta aldığı galibiyet sonrasında 39 puanla 7. sırada yükseldi. İzmir ekibi ise 40 puanla 6. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3’ncü dakikada ev sahibi takımdan Mehmet Arda’nın serbest vuruşunda hndata top üstten dışarı çıktı.
51’nci dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Alaaddin sağdan ceza sahasına topu ortaladı. Arka direkte bekleyen Mehmet Çakır topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
57’nci dakikada Salih’in pasıyla Hasan ceza sahası sol çaprazda kaleci Erhan ile karşı kaşıya kaldı. Vuruşunda top Erhan’da kaldı.
62’nci dakikadaki Karşıyaka atağında Can ceza sahası dışından sert vurdu, top Ali Kemal’in önünde kaldı. Ali Kemal’in çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.
66’ncı dakikada Yaşar’ın ara pasında topla buluşan Kerem’in vuruşunda top kaleci Erhan’da kaldı.
86’ncı dakikada Mehmet’in ortaladığı topa Kerem vurmakta gecikince defans topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma Kastamonuspor 1966’nın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.
STAT: Gazi
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Vedat Demir, Oğuz Kağan Çalışır
KASTAMONUSPOR 1966: Oğuzhan, Hasan, Yaşar, İbrahim, Erkan, Arda, Onur, Batuhan, Alaaddin, Mehmet Çakır (Dk.87 Fatih), Salih (Dk.58 Kerem)
KARŞIYAKA: Erhan, Cenk, Mustafa, Arif, Ali (Dk.77 Hakan), Can, Metin, Ali Kemal (Dk.70 Tayfun), Onur, Okan (Dk.65 Battal), Anıl
GOL: Dk. 51 Mehmet Çakır (Kastamonuspor 1966)
SARI KARTLAR: İbrahim, Hasan, Yaşar, Fatih (Kastamonuspor 1966), Hakan, Battal, Metin, Onur, Anıl (Karşıyaka)