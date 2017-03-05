Kültürpark’ta buz pateni için geri sayım

'Spor Kenti Bursa' hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan özel spor tesislerine şimdi de Kültürpark’a yapılan buz pateni pisti ekleniyor.

Bursa'yı sporda da öncü ve örnek bir kent haline getirmek amacıyla başta stadyum, amatör spor kulüplerine sahalar ve eğitim kurumlarına spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, branşlara özel yaptığı tesislere buz patenini de ekledi. Yıllardır Bursalıların en gözde buluşma mekanlarından biri olan Reşat Oyal Kültürparkı, artık buz pateni meraklılarının da toplanma noktası olacak. Yaklaşık 500 bin metrekare alanlı Kültürpark içindeki havuzun kullanılmayan küçük bölümü buz pateni pisti olarak yeniden düzenlendi. Tesisler, pist ve çevre düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak yatırımın kafeterya ve pist düzenleme çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bir ay sonra hizmete açmayı planladıkları buz pateni pistinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bursalılara 12 ay boyunca hizmet verecek olan tesislerde artık son düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Başkan Altepe, “Kültürpark'ın tam merkezinde bulunan havuzun, küçük kısmı pek kullanılmıyordu. Atıl vaziyette olan bu alan biraz da sıkıntılıydı. Burayı daha iyi değerlendirmek istedik. Artık son düzenlemeler yapılıyor ve önümüzdeki ay hizmete açmayı hedefliyoruz. Kültürpark'ı yeniden eski hareketli günlerine dönüştürecek olan bu tesislerde yılın 12 ayı boyunca farklı etkinlikler yapılabilecek” dedi.