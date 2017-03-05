Levent Şahin: Oyuncularıma saygı duyulsun

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin saha olaylarına değinerek, "Bana saygı duyulmayabilir ama oyuncularıma lütfen saygı duyulsun." diye konuştu.

Adanaspor teknik direktörü Levent Şahin, 1-0 mağlup oldukları olaylı Atiker Konyaspor maçını değerlendirirken şunları söyledi:

LEVENT ŞAHİN:”GÖRMEK İSTEMEDİĞİMİZ OLAYLARLA KARŞILAŞTIK”

“Pozisyon üretkenliği açıdan çok iyidik. 3 puan için hakemin son düdüğüne kadar oyunu bırakmayan, gerçekten karakterlerini kişiliklerini gösteren oyuncularımı, kalpten ve yürekten tebrik ediyorum. Oyunun geneline baktığımızda daha üstün oynadığımız daha net pozisyonlara girip değerlendiremediğimiz bir oyun oldu. Sonuçta futbolun içinde olan şey. Sonuçtan daha çok üzüldüğüm şey daha doğrusu bende soru işareti bırakan şey, ilk geldiğim günden itibaren söylüyorum tek destekçimiz seyirciydi. Ama anlam veremediğim, tam oyunu çevirebileceğimiz dakikalarda, rakibin artık direncinin kırılabileceği ve oyun düzenini değiştirip daha çok hücum hattında etkili olduğumuz dakikalarda bir olayla karşılaştım.”

“Buralı olmamdan dolayı da çok üzüldüm. Hiç görmek istemediğimiz, şahit olmak istemediğimiz olaylarla karşılaştık. Tabiki, yani sonuçta oraya gelene kadar da oyunu çevirebilirdik. Oyunda üstünlükte sağlayabilirdik, golde atabilirdik ama bu hiçbir zaman bir bahane değil. Buraya kadar bu oyuncularla geldik. Kalan 11 maçta da bu oyuncularla oynayacağız. Ben onların hepsine çok güveniyor. Bu takım için bu şehrin neler yapabileceklerine de inanıyorum. İçeride ve dışarıda hiç istemediğimiz olaylara rağmen bu arkadaşlar çıkıp mücadele edecekler. Ne olursa olsun ben hepsine kalpten teşekkür ediyorum. Bana saygı duyulmayabilir ama oyuncularıma lütfen saygı duyulsun.”