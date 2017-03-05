Manisaspor 6-2 Bandırmaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisaspor ve Bandırmaspor arasındaki mücadelede gol şöleni yaşandı. Kazanan Manisa ekibi oldu.

TFF 1. Lig’de 23. hafta maçında Manisaspor, evinde Bandırmaspor’u konuk etti. Manisa 19 Mayıs Stadı’ndaki mücadele ev sahibi takımın 6-2 üstünlüğüyle son buldu.

Manisaspor’un gollerini Savaş Yılmaz, Bahattin Köse (2) ve İsmail Haktan Odabaşı (3) kaydetti. Konuk ekibin golleri Ömer Kandermir ve Marino’dan geldi.

Manisaspor bu skorla birlikte 23 puana yükselerek kümede kalma yolundaki kararlılığını ortaya koydu. Bandırmaspor ise 21 puanda kırmızı hatta bulunuyor.

TFF 1. Lig’de Manisaspor bir sonraki maçını Adana Demir deplasmanında oynayacak. Bandırmaspor ise Elazığspor’u konuk edecek.