Mustafa Reşit Akçay: Hakem iyi maç yönetti

Osmanlıspor'un çalıştırıcısı Mustafa Reşit Akçay, Fenebahçe yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, kötü bir maç yöneten hakem Alper Ulusoy’u tebrik etti. Polemikten uzak bir anlayışla futbol oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Akçay, bu tavırlarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

İşte Akçay’ın sözleri:

“Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Hakemi tebrik ediyorum çok iyi maç yönetti. Biz 1,5 aydan beri futbolun mücadele tarafını yapmaya ve her şeyi dürüst ve namuslu bir şekilde elde etmeye çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz değerler açısından iyi şeyler yaptık. Puansız ayrılmamız bizim genel motivasyonumuzu ve ruhsal direncimizi bozuyor. Oyuncu güvensiz bir ortama gidiyor ve teknik adam güvenli ortam yaratma çabası içinde oluyor. Biz çok sade basit ve anlaşılır şeyler yapıyoruz. İnsanların bu doğru dürüst yapılan şeye saygı göstermesi gerekmez mi”

Fenerbahçe karşısında son dakika golüyle kaybeden Osmanlıspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Aktaş, mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında elle gol attığı söylenen Mehmet Topal'ı tebrik etti.

Fenerbahçe karşısında 90+1. dakikada yediği golle mağlup olan Osmanlıspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında tepkili konuştu. Elle gol attığı belirtilen Mehmet Topal'ı tebrik eden Mustafa Reşit Akçay, “Fenerbahçe çok iyi oynadı ve maçı kazandı. Mehmet Topal çok güzel bir gol attı. Hakemi de tebrik ediyorum. Çok iyilerdi bu akşam Türk Futbolu adına. Biz de elimizden geleni sahaya yansıtmaya çalıştık. 1,5 aydır futbol adına gerek mücadele, gerek yapılanma konusunda elimizden geleni yaptık ama sonuçsal olarak hedefe ulaşamadık.Ama bir şeylere ayar verilmeye çalışılıyor. Benim işim takımı kurmak ve sahadaki oyuncuları çalıştırmak. Bunun dışındakiler beni etkilemez. Psikolojik durumlar da olabilir ve bu da işinizi zorlaştırabilir. Tekrar Mehmet Topal'ı, Fenerbahçe'yi ve hakemi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

BEN SOKRATES DEĞİLİM

Karakter profili konusunda ülkece çok aceleci davranıldığının altını çizen başarılı teknik direktör, “Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede karakter profillerini verirken acele davranıyoruz. Birisini yüceltmek için de acele davranıyoruz. İmtihan için gücü olanlara o payeleri veriniz, erkenden bu payeleri vermeyiniz. Ben ironi yapmıyorum. Bir resim çiziyorum ve bunu karşıya göstermeye çalışıyorum. Ben Sokrates değilim, sosyolog değilim ve psikolog değilim. Ben sadece antrenörüm. Bundan sonrasıyla kim ilgilenecekse o ilgilensin” diye konuştu.

ALLAH TÜRK FUTBOLUNU KORUSUN

Gücü eline geçiren insanların nazik olması gerektiğini sözlerine ekleyen Aktaş, “Bizler Türk halkı olarak egosu yüksek insanlarız. Buna ben de dahilim, hakemlerimiz de. Bir şekilde gücü eline geçirenin gücü yumuşatması gerekir. Sahada gol yenilmiş ve markajda olan oyuncu itiraz etmiş. İtiraz edebilir. Ben savcıyım, ben hakimim, ben ne dersem o olur. O mu olur. Gücü elinde bulunduran adam naziktir, diplomasiyi bilir ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Elinde gücü olan gücü biraz daha sürdürebilir, ondan sonra isyan başlar” diyerek sözlerini noktaladı.

Mustafa Reşit Akçay, basın toplantısı çıkışında gazetecilere dönerek “Allah Türk Futbolu'nu korusun” dedi.