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BEŞİKTAŞ
04 Mart 2017 19:02
BEŞİKTAŞ
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MAÇ ÖZETİ
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Olympiakos tarihi yenilgi yaşadı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde karşılaştığı PAOK'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Yunan ekibi 21 yıl sonra ilk defa ligde oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.
23:205 Mart 2017
0
Olympiakos tarihi yenilgi yaşadı

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi olan Olympiakos, Yunanistan Ligi’nde karşılaştığı PAOK’a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Yunan ekibi 21 yıl sonra ilk defa ligde oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.

PAOK adına karşılaşmanın gollerini ikinci yarıda Shakhov ve Prijovic kaydetti.

Olympiakos bu sonuçla rağmen 51 puanla 1 maçı eksik Panionios’un 7 puan önünde liderliğine devam ediyor.

Öte yandan Selanik’e deplasmana giden Olympiakos takım otobüsü karşılaşma öncesi PAOK’lu taraftarlar tarafından taşlı saldırIya uğradı. Camları kırılan otobüste herhangi bir yaralı olmadığı belirtildi.

Etiketler
beşiktaş olympiakos Paok uefa avrupa ligi
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