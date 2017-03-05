Orta sahaya Tudor ayarı

Antalya’da ilk galibiyetini almak isteyen Galatasaray’ın hocası Igor Tudor, orta alanda duran futbolcu istemiyor.

Yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Rize maçıyla göreve gelen Igor Tudor da ilk kez 3 puan almak için kadroda değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor. Hırvat hoca, sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan Sneijder'ın yerine Jouse'ye şans verecek. 38 yaşındaki teknik adam, Selçuk İnan'ın da performansını yetersiz buluyor.

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TOLGA UMUT VERMİYOR

Fiziksel olarak Selçuk'u yeterli bulmayan Tudor, Tolga Ciğerci'yi ilk 11 için düşünse de gurbetçi oyuncunun son haftalardaki düşüşü Hırvat teknik adamı düşündürüyor. Yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Tolga'nın maç eksiğinden dolayı sıkıntı yaşadığını düşünen Tudor, milli oyuncunun fiziksel durumuna göre bir tercih yapacak. Taktik çalışmalarda orta sahada daha agresif ve mücadeleci olunmasını isteyen Hırvat hoca, yarın oynanacak karşılaşma öncesi orta sahadaki oyuncu tercihini maça doğru yapacak.