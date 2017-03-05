Ricardo Quaresma’dan açıklama geldi

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta oyundan çıkarken yaptığı hareketler tartışma konusu olan Ricardo Quaresma, Instagram hesabından açıklama yayınladı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 1-0 yenen Beşiktaş’ta, galibiyet kadar Ricardo Quaresma’nın oyundan çıkarken yaptığı hareketler de konuşulmuştu. Kolundaki bandajları yere fırlatan ve sinirli bir görüntü sergileyen Quaresma hakkında Şenol Güneş, maç sonunda “Ben Quaresma’yı çıkarken görmedim. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Kötü oyuncu olduğu için değil, bugün için çıkardım onu. Bu yaştan sonra yanlışlarını düzeltmek bize değil, ona yakışmaz. Kendisine soracağız tabii ki yaşananları. Yazmak önemli ama silgiyi de bitirmemek gerekir” demişti.

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Quaresma da bugün Instagram hesabından yaptığı hareket ile ilgili açıklamada bulunurken şu ifadeleri kullandı:

“Olduğum kişiyi ve nasıl olduğumu çok seviyorum. Ben sadece futbolu çoğu insandan farklı yaşayan biriyim. Kulüp oyuncudan her zaman yukarıdadır şüphesiz, fakat sadece birkaçı herkese kucak açan bir kulübe ve kendisini eleştirenlere karşı aşk ve sevgi besler…”