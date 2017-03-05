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ALANYASPOR
05 Mart 2017 13:32
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
2 - 1
AYTEMİZ ALANYASPOR
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Saffet Susic: Maçın hakkı beraberlikti

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic, 2-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçının ardından “Karşılaşmanın hakkı beraberlikti” dedi.
15:545 Mart 2017
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Saffet Susic: Maçın hakkı beraberlikti

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, zirve takipçisi Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 kaybetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Saffet Susic, “Öncelikle Başakşehir'i galibiyet için tebrik ediyorum. Objektif olursak maçın bana göre berabere bitmesi gerekiyordu. Oyun içinde şanslar da yakaladık, berabere kalabilirdik. Oyuncularıma söyleyeceğim fazla bir şey yok. 90 dakika koştular. Hava da sıcaktı. Bu şekilde oynamaya devam edersek ligde kalırız. Ama bugün olmadı” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Aytemiz Alanyaspor Başakşehir saffet susic spor toto süper lig
Son güncelleme: 15:55 | 05.03.2017
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