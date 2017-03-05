Saffet Susic: Maçın hakkı beraberlikti

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic, 2-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçının ardından “Karşılaşmanın hakkı beraberlikti” dedi.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, zirve takipçisi Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 kaybetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Saffet Susic, “Öncelikle Başakşehir'i galibiyet için tebrik ediyorum. Objektif olursak maçın bana göre berabere bitmesi gerekiyordu. Oyun içinde şanslar da yakaladık, berabere kalabilirdik. Oyuncularıma söyleyeceğim fazla bir şey yok. 90 dakika koştular. Hava da sıcaktı. Bu şekilde oynamaya devam edersek ligde kalırız. Ama bugün olmadı” ifadelerini kullandı.