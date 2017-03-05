Şenol Güneş’ten üç yıllık imza

Beşiktaş’ta ‘Güneş'li günlere devam! Başkan Fikret Orman'ın uzun yıllar çalışmak istediği Teknik Direktör Şenol Güneş, 3 yıllık yeni mukaveleye imzayı attı.
Ali AYDIN / ÖZEL HABER
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmanın dönüşünde yönetim ve Şenol Güneş, uçakta mini bir zirve gerçekleştirdi. Ahmet Nur Çebi'nin, “Hocam 3 yıl daha bizimle var mısın?” teklifine tecrübeli teknik adamın ‘evet' cevabını verdiği öğrenildi.
Yöneticilerle Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Şenol Güneş, senelik 1.5 milyon Euro karşılığında 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Güneş'e lig şampiyonluğu ve Avrupa Ligi'ndeki başarılara göre bonus da uygulanacak. Tecrübeli teknik adam, 2020'ye kadar görevde kalacak, eğer süresini tamamlarsa siyah- beyazlı kulüpte en uzun dönem çalışan hoca olacak. 64 yaşındaki Güneş, 4 kez çalıştırdığı Trabzonspor'da 4 sezonun üstünde görev almamıştı.