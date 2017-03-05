Şenol Güneş’ten üç yıllık imza

Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçın ardından dönüş yolculuğunda uçakta Beşiktaş yönetiminin teklifini kabul eden Şenol Güneş, 2020’ye kadar göreve devam edecek.

Beşiktaş’ta ‘Güneş'li günlere devam! Başkan Fikret Orman'ın uzun yıllar çalışmak istediği Teknik Direktör Şenol Güneş, 3 yıllık yeni mukaveleye imzayı attı.

Ali AYDIN / ÖZEL HABER

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmanın dönüşünde yönetim ve Şenol Güneş, uçakta mini bir zirve gerçekleştirdi. Ahmet Nur Çebi'nin, “Hocam 3 yıl daha bizimle var mısın?” teklifine tecrübeli teknik adamın ‘evet' cevabını verdiği öğrenildi.

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Yöneticilerle Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Şenol Güneş, senelik 1.5 milyon Euro karşılığında 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Güneş'e lig şampiyonluğu ve Avrupa Ligi'ndeki başarılara göre bonus da uygulanacak. Tecrübeli teknik adam, 2020'ye kadar görevde kalacak, eğer süresini tamamlarsa siyah- beyazlı kulüpte en uzun dönem çalışan hoca olacak. 64 yaşındaki Güneş, 4 kez çalıştırdığı Trabzonspor'da 4 sezonun üstünde görev almamıştı.