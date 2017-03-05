Tokat’ta yumruklar konuştu

Tokat’ta düzenlenen 10. Uluslararası Kültür, Tanıtım ve Spor Festivali’nde Türk ve yabancı kick boksçuların karşılaşması yoğun ilgi gördü

Tokat'ta yumruklar konuştu… Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda Tokat Belediyesi’nin katkılarıyla Dünya Kick Boks Şampiyonu Ersan Turan tarafından düzenlenen organizasyonda; Türkiye, Afganistan, Irak, Hollanda, Cezayir, İran, Endonezya, Angola gibi ülkelerden sporcular karşılaştı.

Kick Boks karşılaşmalarına erkeklerin yanı sıra bayanlarda yoğun ilgi gösterdi. Mustafa Özben'in ring anonslarını yaptığı karşılaşmayı efsanevi spor yorumcusu Orhan Ayhan sundu.

Türk ve Iraklı sporcuların müsabakası ilgi gördü

95 kiloda Iraklı Ali Talip ile Türk sporcu Mustafa Kol'un karşılaşması oldukça çekişmeli geçti. Salonu doldurarak Türk Bayrağı açan vatandaşlar ile Iraklı sporseverler ülklerini tezahürat yaparak destekledi. Karşılaşmayı hakem kararı ile Mustafa Kol kazandı. Salonda yaşanan kısa süreli gerginliğe ise polis müdahale etti.

Bayan kick boksçuların müsabakası ise ilgi gören bir başka karşılaşma oldu. 54 kiloda Ella Grapperhaus ile Gizem İslam'ın müsabakasında kazanan taraf Hollandalı sporcu oldu. Müsabakaların son karışlaşmasında ise 73 kiloda Angolalı Mateus Mengu ile Erkan Varol'un karşılaşması dikkat çekti.

Dünya şampiyonu ‘Kafkas Kartalı’ lakaplı Erkan Varol'un şovları ise izleyenlerden alkış topladı. Karşılaşmanın galibi hakem kararı ile Erkan Varol oldu. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakadan 4'ünü Türk sporcular, 3'ünü yabancı sporcular kazandı. Müsabakalar arasında ise rap müziğin yanı sıra dans gösterileri yapıldı. Sporculara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.