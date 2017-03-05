Ümraniyespor 1 – 0 Giresunspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, evinde konuk ettiği Giresunspor'u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin
Ümraniyespor: Burak, Ömer, Merthan, Tarık, Mehmet, İbrahim, Timur (Salifu dk. 73), Otoo, Ömer Can (Bulut dk. 65), Serdar (Samet dk. 86), Beleck
Giresunspor: Eser, Berkan, Onur, Özgür Yılmaz, Hüsamettin, Dodo (Dilaver dk. 76), Dimitriadis, Abwo (Isaac dk. 61), Recep, Volkan (Carioca dk. 53), Özgürcan
Gol: Otoo (dk. 52) (Ümraniyespor)
Sarı kart: Volkan, Özgürcan (Giresunspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
5′ Topla buluşan Serdar'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Eser'de kaldı.
14′ Topla buluşan Ömer'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
GOOOOL! 52′ Köşe vuruşunda ön direkte Otoo'nun seken topa yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
73′ Giresunspor savunmasında yapılan hata sonucu topu kapan Serdar’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.
80′ Topla buluşan Otoo'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten dönerek kaleci Eser'de kaldı.
83′ Dilaver'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Carioca'nın yaptığı vuruşta top kaleci Burak'tan döndü.